شاهد ماذا فعلت هذه السيدة الأمريكية بعدما أغضبها زوجها.. فيديو صادم!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 39 دقيقة

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر سيدة أمريكية وهي تحاول أن تدهس زوجها بسيارتها عدة مرات، على إثر شجار حصل بينهما.

الحادثة وثقتها كاميرات المراقبة في الولايات المتحدة، حيث يظهر الرجل والمرأة يتجادلان في وسط شارع سكني في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية.

كما بين مقطع الفيديو أن الرجل قام بداية بإخراج بعض الأغراض من صندوق السيارة ورميها على الأرض بينما كانت زوجته داخل السيارة.

ومن ثم قررت السيدة دهسه بالعودة للخلف وهو يقف خلف السيارة، في حين أنه نجا من محاولة دهسه الأولى.

هذا وحاولت المرأة عدة مرات دهس زوجها، بينما كان الرجل في كل مرة يراوغها.

وبعد محاولاتها الفاشلة بدهسه، خرجت السيدة وركضت خلف الرجل محاولة ضربه، لكنه تمكن منها ودافع عن نفسه.