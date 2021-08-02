محمد عبده وماجد المهندس وسط جمهورهما في السعودية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

التقى “فنان العرب” محمد عبده بعشاقه مرّة أخرى على مسرح القرية التراثية بمراوة بالباحة، وذلك ضمن حفلات صيف الباحة وقد استهل الحفل بالأغنية الوطنية “حدثينا يا روابي نجد” وهي من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن وألحان سراج عمر، وبعد ذلك تبادل مع جمهوره عبارات الحب والترحيب، معربًا عن سعادته بتواجده بينهم في منطقة الباحة. ثم قدم “14” أغنية تميزت بأعذب الألحان والأداء الذي ارتقى مع ذائقة الجمهور الكبير، ومنها أغنية الراحل سعد إبراهيم “ردي سلامي”، وأغنية «معك التحية، بنت النور، جرح العيون، كلك نظر”، ثم أغنية “ديرتي الخضراء” من كلمات وألحان خالد الباهوت وجاء في مطلعها “باحة تعالي للضباب.. باحة ضميني واحيكي لي.. على جبال يداعبها السحاب”، تلاها أغنية “ظبي الجنوب” بعد أن أدخل عليها الشاعر صالح الشادي كوبليهين (غامد وزهران)، والتي حصدت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

وقبل انطلاق الحفل شاركت الفرفة الشعبية، في استقبال الفنان الكبير محمد عبده، حيث استعرضت بعض الفنون للتعريف بتراث المنطقة، فيما شارك الفنان محمد طاهر في الوصلة الأولى مقدما عددا من الأغاني الممزوجة بألوان شعبية مختلفة.

وحرص “فنان العرب” على مشاركة جمهوره بكلمة قبل الحفل من خلال فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على موقع “تويتر”، قال فيه: «الجهود هذه المبذولة والمحققة في المملكة العربية السعودية، طبعا وراءها جهود كبيرة جدا وأيادٍ بيضاء وقوية جدا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد حبيبنا الأمير محمد بن سلمان.

وتابع محمد عبده انه مواكب لجميع للحركة الفنية التي تقام بالمملكة، وبلا شك جهود القيمين حققت النجاح”.

وافتتح المطرب ماجد المهندس الوصلة الثانية من الحفل الثاني والذي أُقيم على مسرح “طلال مداح” بالمفتاحة، حيث استهل الوصلة بأغنية “فهموه” تلاها بأغنية “تعال” و”تحبك روحي” وأغنية “يا ليالي خبريهم”، ومجموعة من الأغنيات منها “الفاتنة” وأنا مسير – الدنيا دواره – شفتك – واهيامه قلبي – هدوء – رفوف الذكريات، وأغنية للراحل الكبير طلال مداح بعنوان “الله يرد خطاك”، ثم أهدى جمهوره الجنوبي أغنية “غيمة جنوبية” وختم الأمسية بأغنيته الوطنية “أنت ملك”.

ماجد المهندس

وقدم رامي عبدالله، حزمة من الأغاني السعودية الشهيرة، حيث تأتي مشاركته ضمن مبادرة المستشار تركي ال الشيخ الرئيس العام لهيئة الترفيه.

وافتح الحفل قبل ذلك الفنان رامي عبدالله، حيث قدم حزمة من الأغاني، وقدم رامي عبدالله، حزمة من الأغاني السعودية الشهيرة،. وشهدت الحفلتان حضورًا جماهيريًا كثيفًا واستقبالا حافلا وتفاعلا رائعا منذ لحظة وصول الفنانين وصعودهما على خشبة المسرحين.