حقيقة عودة عادل إمام.. ومصير مسلسل أحمد زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى المؤلف الكبير بشير الديك أن يكون النجم عادل إمام مرشّحاً لمسلسله الجديد الذي يحضّر له حالياً بعنوان “شلة القروانة”.

وأوضح الديك أن “شلة القروانة” مقتبس من ثلاثة من أفلامه الشهيرة، وهي: “الحرّيف” لعادل إمام، “النمر الأسود” للراحل أحمد زكي، و”سوّاق الأتوبيس” للراحل نور الشريف، وأن اسم المسلسل نفسه مأخوذ من أحداث الفيلم الأخير.

وأشار المؤلف إلى أن عادل إمام لا علاقة له بالمسلسل، وهو ليس من بطولته، كما اعتقد البعض في الأيام الماضية، خاصة أن المسلسل يعتمد على البطولة الجماعية، إذ يجمع بين ثلاثة أبطال رئيسيين لتجسيد شخصيات أبطال الأفلام السابق ذكرها، مؤكداً أن حتى هذه اللحظة لم يتم ترشيح الأبطال المشاركين، ولا يزال المسلسل على طاولة التحضيرات.

وكشف الديك أن أحداث المسلسل الجديد ستدور في حقبتين مختلفتين: الأولى في فترة السبعينيات، والثانية في العصر الحالي، وستتولى إنتاجه شركة “العدل غروب” للمنتج جمال العدل ليكون ضمن الأعمال المشاركة في موسم رمضان 2022.

وعن مصير مسلسل “الإمبراطور” الذي كان من المقرر أن يجسد فيه محمد رمضان، قصة حياة الراحل أحمد زكي، قال الديك: “للأسف هذا المشروع لن يبصر النور، وقد توقف نهائياً، والسبب هو اعتراض ورثة الراحل أحمد زكي على تجسيد قصة حياته في عمل فني”.