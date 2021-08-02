فيديو – محمد فؤاد يتعرّض للانتقاد بسبب وزنه الزائد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض النجم محمد فؤاد لانتقادات عبر السوشيال ميديا بعد أحدث ظهور له وذلك بسبب وزنه الزائد.

وتدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديومن حفل زفاف المذيعة دعاء صلاح الذي أحياه فؤاد مؤخراً، وتساءل العديد من المتابعين عن سبب وزنه الزائد، وفي الوقت الذي اتهمه البعض بإنه لا يهتم بوزنه وبالرياضة، تساءل البعض الآخر إذا كان لدى فؤاد سبب صحي لتلك الزيادة في الوزن.

من ناحية أخرى، يستعد محمد فؤاد، الشهر المقبل للاحتفال بزفاف نجله الوحيد عبد الرحمن، والذي من المقرر أن يقام في الساحل الشمالي، وسيقتصر حفل الزفاف على أصدقاء محمد فؤاد المقربين و أهل العروسين.