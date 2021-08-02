بعد 13 عاماً.. هذا ما يجمع روبي وآسر ياسين مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور 13 عاماً على عرض فيلمهما “الوعد” الذي تقاسما بطولته، يلتقي النجمان آسر ياسين وروبي مرة أخرى من خلال فيلم جديد يحمل اسم “فينوس”.

الفيلم يخرجه هادي الباجوري الذي بدأ فعلاً التحضيرات لبدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة… ومن المقرر أن يشارك في الفيلم الفنان أحمد الفيشاوي، وجارٍ أيضاً ترشيح باقي أبطال العمل.

وكانت روبي قد أحيت أخيراً حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي، وقدّمت خلاله مجموعة من أغانيها التي تفاعل معها الحضور. كما تستعد لإحياء حفل غنائي آخر قريباً مع الفنان محمود العسيلي في مدينة العلمين الجديدة.