رامي صبري يحقق حلم شقيقه الراحل ويخلّد ذكراه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال النجم رامي صبري يعيش حالة من الحزن على رحيل شقيقه الأصغر كريم غرقاً، وقرر أخيراً استئناف نشاطه الفني بتحقيق جزء من أحلام أخيه الراحل بأن يصبح مغنياً مشهوراً.وطرح رامي ديو غنائياً يجمعه بشقيقه الراحل ويحمل اسم “حالة اكتئاب”، وهي الأغنية التي سجّلها أخوه قبل وفاته، فقرر أن يعيد غناء بعض المقاطع منها ويطرحها كديو لتخليد ذكراه.

ونشر رامي الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عبر حسابه في “انستغرام”: “هتسمعوا ديو حالة اكتئاب اللي كنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري”.

وأضاف: “دايماً كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللى مكنتش مقتنع بيها… بس كنت دايماً بسيبه براحته… لحد لما اتوفّى في صدمة ليا وللجميع… كنت غالي عليا أوي يا حبيبي… في الجنّة إن شاء الله”.

وطلب رامي من كل مَن يشاهد الفيديو الترحّم على شقيقه الراحل، والدعاء لوالدته ووالده وأشقّائه بالصبر على مصابهم الأليم. كما كشف أن كل من شارك في هذا العمل الفني لم يتقاضَ أي مبلغ مالي.