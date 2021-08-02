نيللي كريم تحسم موعد زواجها وتدعو هؤلاء فقط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن أعلنت نيللي كريم خطبتها لنجم الإسكواش السابق هشام عاشور وأكدت أن شهر آب أغسطس الحالي سيكون “ملئ بالسعادة” على حد تعبيرها، حسمت تحديد موعد الزفاف، حيث كشفت بعض التسريبات إنه سيكون منتصف الشهر الحالي.

وقد بدأت نيللي بالفعل دعوة عدد من الأهل والأصدقاء المقربين لحفل زفافها الذي لن يكون ضخماً، وسيقتصر على عدد قليل خوفا من إنتشار فيروس كورونا.

وكانت نيللي كريم قد احتفلت بخطوبتها على هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

وبجرد إعلان كريم عن ارتباطها بهشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش العالمى رامى عاشور، بدأت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فارق العمر بينهما.

وهشام عاشور من مواليد عام 1982، وبهذا يكون أصغر من نيللي ب8 سنوات لأنها من مواليد 1974.

كما أن هشام عاشور هو بطل أسكواش سابق وكان مصنف رقم 13 عالميا قبل أن يعتزل اللعبة .

ويهوى مجال التمثيل وكان قد شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمشهد فى مسلسل “حرب أهلية” مع الفنانة يسرا وباسل الخياط وأروى جودة وسينتيا خليفة وجميلة عوض.