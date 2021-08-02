شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لـ هاجر أحمد وأحمد الحداد من شهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها وجمهورها، بالصور الأولى لها من شهر العسل التي تقضيه حاليًا مع زوجها أحمد الحداد، ونشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، مجموعة صور لهم على أحد الشواطئ الساحلية، لتستقبل عدد كبير من التهنئات والمباركات.

واحتفلت الفنانة هاجر أحمد، بحفل زفافها على أحمد الحداد، الاسبوع الماضي، وسط عدد من نجوم الفن وعائلتها، وظهرت فى حفل الزفاف، بفستان أبيض منفوش بإطلالة بسيطة مع طرحة طويلة، لتصبح أحدث عروس بالوسط الفنى.