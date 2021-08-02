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شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لـ هاجر أحمد وأحمد الحداد من شهر العسل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها وجمهورها، بالصور الأولى لها من شهر العسل التي تقضيه حاليًا مع زوجها أحمد الحداد، ونشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، مجموعة صور لهم على أحد الشواطئ الساحلية، لتستقبل عدد كبير من التهنئات والمباركات.
واحتفلت الفنانة هاجر أحمد، بحفل زفافها على أحمد الحداد، الاسبوع الماضي، وسط عدد من نجوم الفن وعائلتها، وظهرت فى حفل الزفاف، بفستان أبيض منفوش بإطلالة بسيطة مع طرحة طويلة، لتصبح أحدث عروس بالوسط الفنى.
بدأت هاجر مشوارها الفنى عام 2013 خلال مسلسل "ألف سلامة" مع الفنان أحمد عيد، ثم شاركت فى عدة أعمال تليفزيونية، من أهمها: "كيد الحموات، المغنى، هذا المساء، كأنه امبارح، نسر الصعيد، رسايل، الرحلة، ربع رومى"، وفى 2019، بدأت شهرة هاجر أحمد الحقيقية كممثلة من خلال مشاركتها فى مسلسلات منها: "نصيبى وقسمتك 3، هوجان، وكارمن"، كان آخر أعمالها مسلسل "أحسن أب"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى مع الفنان على ربيع وسامى مغاورى وخالد عليش.
الفنانة هاجر احمد من شهر العسل
هاجر احمد وزوجها من شهر العسل
هاجر احمد وزوجها