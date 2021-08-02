شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي فى أول بث مباشر: مش عاوز أنافس رونالدو.. وشيكابالا مفيش أحرف منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد هنيدي، متابعيه وجمهوره، بأول بث مباشر له عبر منصة الفيس بوك، للرد على تساؤلات جمهوره ومتابعيه، حاصدًا عشرات الآلاف من المشاهدات.

ورد هنيدي ساخرًا على أحد التعليقات الخاصة بعشقه لكرة القدم، والذى جاء كالاتي "مش ناوي تنافس بقي كريستيانو رونالدو؟" ليرد هنيدي ساخرًا: "فكرت بس مفيش وقت والله، وعلشان كريستيانو رونالدو ميقفش يعني ومرضتش أنكد عليه".

وعلق هنيدي على مهارة اللاعب شيكابالا، لاعب الزمالك، قائلاً: "شيكابالا مفيش أحرف منه، حريف حريف، بس هو عارف بردو أنى انا لاعيب حلو".

وينتظر هنيدى طرح فيلمه "النمس والإنس"، يوم 4 أغسطس المقبل، فى جميع دور العرض ويشارك فى بطولته كل من الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي اضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.