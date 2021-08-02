بعد مرور 42 عاما على عرضها .. هل تتذكرون طفل مسرحية ” إنها حقا عائلة محترمة ” .. شاهد كيف أصبح شكله ؟

كتب امير فتحي في الاثنين 2 أغسطس 2021 08:57 مساءً - نشر الفنان ” هاني رمزي ” صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وثق من خلالها لقائه بالمهندس ” أحمد عبد الله نصر ” الذي اشتهر بدوره وهو طفل في مسرحية ” إنها حقا عائلة محترمة ” وأيضا في مسرحية ” شاهد ما شافش حاجة ” .

وأعرب هاني رمزي في تعليقه على الصورة عن سعادته بهذا اللقاء مشيرا إلى أنه تمنى وهو صغيرا أن يكون ممثلا مثل هذا الطفل عندما رأى تمثيله في تلك الأعمال وكان السبب فى سعى الفنان هانى رمزى لدخول عالم الفن .

فكتب قائلا : ” ده المهندس أحمد .. الطفل اللى كان مع عادل إمام فى شاهد ماشافش حاجة وكمان كان مع فؤاد المهندس فى إنها حقًا عائلة محترمة .. اللى لما شوفته وهو بيمثل زمان قلت لأبويا عايز أطلع ممثل زى الطفل ده ” .

وتابع هاني رمزي : ” وكبرت جوايا الفكرة وتمر السنين ويجى يسلم عليا ويقولى أنا بقى يا سيدى السبب فى إنك تكون فنان .. مبسوط إني قابلتك واتصورت معاك ” .