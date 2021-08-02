"مايوه" دنيا بطمة يثير الجدل.. والمطربة المغربية "ترفض التعليقات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت المطربة المغربية دنيا بطمة تريند جوجل، بعد نشر شقيقتها، ابتسام بطمة، صورهما داخل حمام السباحة، وهما يرتديان المايوه.

هذه الإطلالة ليست الأولى المثيرة للجدل لـ دنيا بطمة، حيث إنها اعتادت نشر مثل هذه الإطلالات الجريئة عبر حسابها على "أنستقرام" منذ فترة.



وأثارت صور بطمة التي ظهرت فيها بشورت قصير جدلا واسعًا بين الجمهور، خاصة بعد تناقل صورها على صفحات تهتم بإطلالات المشاهير بعد إغلاقها لخاصية التعليقات على حسابها خوفا من الانتقادات.





وكانت دنيا، نشرت عبر حسابها، منشورا جريئا عرضها للانتقادات، حيث كتبت: "لن أغفر لأحد.. يوم العيد ولا يوم عرفة، بل حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني وأوجعني واتهمني بالباطل، وتحدث عني بسوء في غيابي، ومن أكل حقي ومن ظننت به خيراً وكان شراً ومن استغل طيبتي معه وكان للجميل ناكراً ومن كان سببا في وجعي يوما ما.. والله لن أسامحهم أبداً محكمة الله بيننا".





وتقضي الفنانة المغربية دنيا بطمة حالياً إجازتها مع زوجها المنتج البحريني محمد الترك وابنتيها في مدينة طنجة، إذ شاركت مع جمهورها مجموعة من الصور ظهرت فيها بإطلالات صيفية وُصفت بالجريئة.

يشار إلى أن دنيا بطمة بدأت مشوارها الفني بمشاركتها في برنامج Studio 2M، من أشهر البرامج لاكتشاف الأصوات في المغرب.

وأنهت دراستها في مجال السياحة قبل مشاركتها في البرنامج الشهير "عرب أيدول" عام 2011، البرنامج الذي نافست من خلاله على اللقب لتحتل المرتبة الثانية، رغم خسارتها أمام المتسابقة المصرية كارمن سليمان.