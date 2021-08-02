شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم سكارليت جوهانسن Black Widow يحقق 343 مليون بعد مشاركة فرقة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Black Widow في شباك تذاكر السينما العالمية، إيرادات وصلت إلى 343 مليونًا دولار حول العالم، الفيلم تبدأ أحداثه عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيًا وجسديًا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

يقوم ببطولة كل من فلورنسا بوج، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، أوليفييه ريتشرز، يولاندا لينيس، راي وينستون، ريان كيرا ارمسترونج، إيفر أندرسون، أمام بطلة العمل سكارليت جوهانسون.

وكان خطف فريق جاوى المصري، الأنظار بعد المشاركة فى فيلم مارفل Black Widow للنجمة سكارليت جوهانسون"، بتراك "عطشانة يا زينة".

وتحدث المطرب محمد عبد اللطيف، عضو في فرقة جاوى، لـ " الخليج 365": قائلا:" إحنا أول فرقة مصرية عربية تشارك في مارفل بتراك موسيقى وهو عطشانة يا زينة وده كان أول تراك للفرقة وفى أواخر 2018 كلمتنى Breanna mcfarlane من موقع songtradr على أغنية عطشانة يا زينة و كل شهرين كانت بتبعتلى ميل لحد ما قلتلى أن مارفل هتأخد الأغنية في فيلم black widow، وخلال الفيلم نزلوا 3 ثوانى من مزيكا الأغنية وفى تتر الفيلم كتبوا اسم الفريق والأغنية وده بالنسبة لينا إنجار كبير".