- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يكشف عن البوستر الرسمي لألبومه الجديد "يا فاتني" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب محمد حماقى، عن البوستر الرسمي الأول لألبومه الجديد الذي سيأتي بعنوان "يا فاتني"، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، والذي ظهر فيه يرتدي ملابس باللون الأسود في خلفية باللون الأبيض.
وسرعان ما حصد البوستر الذى نشره حماقى، الكثير من التعليقات والإعجابات من قبل جمهوره ومتابعيه الذين وجهوا له التهنئات.
وظهر حماقى فى فيديو منذ أيام مع توما وخلال الفيديو تبادل حماقى وتوما المزاح، حول سبب تأخير الألبوم، وقال محمد حماقى، إن توما هو السبب في تعطيل طرحه، وهو ما تعامل معه بعض جمهور حماقى بجدية.
من جانبه أعلن الموزع الموسيقى توما أنه يتلقى عدة رسائل من جمهور محمد حماقى يطالبوه خلالها بسرعة الإنتهاء من توزيع الأغانى، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بالأمر، وأنه ليس السبب فى تعطيل صدور ألبوم المطرب محمد حماقى، المنتظر طرحه خلال فصل الصيف الحالى.
بوستر حماقى الجديد
وكتب توما عبر حسابه الشخصى: "يا جماعة الناس اللي بيبعتولى من فانز حماقى، بيسألوا على الألبوم إنى مأخره، بقولهم حماقي كان بيهزر مش أكتر"، وأضاف توما:"ألبوم أنا مش لوحدي اللى شغال فيه، زملائي وفنانين كتير شغالين برده، وبإذن الله قريب نخلصه، وكمان مش أنا اللى بحدد ميعاد نزوله كمان، أنا شغال زى أى حد ماليش دعوة بأى حاجة غير شغلى اللى قدامى بس".
يذكر أن الموزع الموسيقى حاتم عبد العزيز الشهير بـ "توما"، فرض سيطرته الموسيقية مع كبار نجوم الوطن العربي، حقق بهم علامات موسيقية مميزة في مسيرته الفنية.