شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يكشف عن البوستر الرسمي لألبومه الجديد "يا فاتني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب محمد حماقى، عن البوستر الرسمي الأول لألبومه الجديد الذي سيأتي بعنوان "يا فاتني"، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، والذي ظهر فيه يرتدي ملابس باللون الأسود في خلفية باللون الأبيض.

وسرعان ما حصد البوستر الذى نشره حماقى، الكثير من التعليقات والإعجابات من قبل جمهوره ومتابعيه الذين وجهوا له التهنئات.

وظهر حماقى فى فيديو منذ أيام مع توما وخلال الفيديو تبادل حماقى وتوما المزاح، حول سبب تأخير الألبوم، وقال محمد حماقى، إن توما هو السبب في تعطيل طرحه، وهو ما تعامل معه بعض جمهور حماقى بجدية.

من جانبه أعلن الموزع الموسيقى توما أنه يتلقى عدة رسائل من جمهور محمد حماقى يطالبوه خلالها بسرعة الإنتهاء من توزيع الأغانى، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بالأمر، وأنه ليس السبب فى تعطيل صدور ألبوم المطرب محمد حماقى، المنتظر طرحه خلال فصل الصيف الحالى.



بوستر حماقى الجديد