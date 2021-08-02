شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل بعد طرح أغنية "البيت": اللى جاى مفاجآت من ألبومى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم مصطفى كامل عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "البيت" الذى طرحها مؤخرًا من ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "وجع قلبى" مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الغنائى وخارجه.

وأضاف أنه قرر طرح ألبومه على طريقة السينجل ويضم عددًا من الأغانى المتنوعة كعادته في طرح البوماته الأخيرة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفنى كعادته فى تحقيق النجاح فى أعماله كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

أغنية "البيت" أولى أغنيات ألبوم مصطى كامل الجديد الذى يحمل إسم "وجع قلبى"، والأغنية من كلمات مصطفى كامل، ألحان مصطفى كامل، وتوزيع موسيقى محسن السيد، وتخطت حاجز نص مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "البيت اللى تربينا فيه.. متعلق قلبى به.. كل ما أنسى عقلى بيفكر.. وأرجع أنسى وأرجع أتذكر.. صوت أبويا وهـو بينادى عليا.. ودمعة أمى لما كـنت أتعبت شوية.. ومـدرستـى وكراستـى وأنا صـغـير.. وشكلى قـبل ما يكبر ويتغير.. ولمتنا أنا وصحابى ع الناصية.. وأحلامنا الـلــى كـانت طـايشة مـــش راسيـة.. سـنـيـن بـتـمـر بحـلو ومــر وأنـا مـا نـسيـت".

جدير بالذكر أن ألبوم "وجع قلبى" الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.