شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي يستعير "فورمة" كرارة.. والأخير يرد ساخرًا: أنا أتمرن وهو يعمل الفورمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لفتة كوميدية كعادته للنجم محمد هنيدي، قرر فيها استغلال الفورمة التي ظهر بها النجم أمير كرارة في آخر ظهور له من داخل الجيم، لإضافة بعض الفوتوشوب لوضع صورته بدلاً من كرارة واستغلال الصورة لقضاء فترة الساحل الشمالى التي تتطلب فورمة مثالية.



الصورة الأصلية لأمير كرارة فى الجيم

ونشر هنيدي صورته التي وضع وجهه فيها على جسد كرارة، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب قائلاً "فورمة الساحل"، وسرعان ما لقيت الصورة تفاعل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، ليرد كرارة بالصورة الأصلية وبجوارها الصورة التي صممها هنيدي عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب قائلاً "أنا أتمرن وهنيدي يعمل فورمة".



رد كرارة على هنيدي



هنيدي ساخرا من كرارة

وينتظر هنيدى طرح فيلمه "النمس والإنس"، يوم 4 أغسطس المقبل، فى جميع دور العرض ويشارك فى بطولته كل من الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي اضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.