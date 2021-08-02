شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث يقضى إجازته مع سحلية وأرنب وعصافير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل النجم العالمي كريس هيمسوورث، أوقات فراغه لقضائها مع عائلته في خوض الكثير من المغامرات، فمن حين لآخر يشارك متابعيه وجمهوره بصور من كواليس مغامراته التي يقضيها مع اطفاله وزوجته عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وفى صورة جديدة نشرها هيمسوورث الشهير بشخصية "Thor" في أعمال مارفل السينمائية، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر من خلاله وهو يحمل سحلية وأرنب والكثير من العصافير فوق رأسه بينما يظهر في الخلفية احد اطفاله.

ورصد موقع جاست جيرد، هيمسوورث أثناء مشاركته فى فعالية أسبوع القرش 2021 للتعرف على أسماك القرش ويظهر الممثل الأسترالى البالغ من العمر 37 عامًا فى واحد فقط من البرامج فى أسبوع القرش السنوى التابع لناشيونال جيوغرافيك فى ساحل أستراليا.