شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة La Casa De Papel تحمل السلاح في غياب البروفيسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الموسم الخامس والأخيرة من سلسلة الأكشن والإثارة La Casa De Papel، ستشهد الكثير من عمليات الأكشن في ظل غياب البروفيسور بعد تورطه في نهاية الحلقة الأخيرة من الموسم الماضي وسقوطه في فخ العميلة المسئولة عن عملية السرقة.

وفى بوستر جديد نشره النجم العالمي ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور، ظهر من خلاله أعضاء العصابة في الصورة وهم يحملون السلاح في إشارة إلى البحث عن البروفيسور الذى سيختفي في الحلقات الأولى من الموسم الخامس المقبل.

ويدور الموسم الخامس من مسلسل La Casa De Papel حيث تم القبض على البروفيسور، والعصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100ساعة.