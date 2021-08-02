الفنان يجيب.. هل تقاضى محمد رمضان 3 ملايين دولار عن "موسى"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

رد الفنان محمد رمضان، على التقارير التي ذكرت أن آخر أجر له كان 3 ملايين دولار عن دوره في مسلسله الأخير "موسى"، والذي عُرض في شهر رمضان عام 2021.

"رمضان" في لقاء مع صحيفة "The National" الإماراتية، رفض نفي أو تأكيد المعلومة التي ذكرتها تلك التقارير، وكذلك رفض التطرق إلى صافي ثروته.

وأكد رمضان خلال اللقاء، أنه يسعى للفوز بجائزة "أوسكار"، وأن يكون الممثل العربي والأفريقي والمصري الذي يحتل المرتبة الأولى في العالم.

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة النجوم: سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، هبة مجدي، وتارا عماد وغيرهم، من إخراج محمد سلامة.