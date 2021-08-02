10 صور تجمع نيللي كريم وخطيبها هشام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

انتشرت صور جديدة للفنانة نيللي كريم مع خطيبها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، بعد ارتباطهما مؤخرا في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين.

وأكدت نيللي، حسب برنامج "arabwood"، أن عقد قرانهما سيتم خلال شهر أغسطس المقبل.

وبسبب تلك الصور تساءل الجمهور عن طبيعة علاقة نيللي كريم وهشام عاشور، حتى كشفت الفنانة عن خطبتهما.

شاركت نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، محمد فراج وتارا عماد وغيرهم، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب.