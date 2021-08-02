عودة مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى بعد توقفه بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت دار الأوبرا المصرية، اليوم الإثنين،عودة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء هذا العام بعد توقفه في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

تنطلق الدورة التاسعة والعشرون من المهرجان الذي يقام في المعلم التاريخي الشهير ويجذب عشرات الآلاف من المتابعين كل عام في 15 أغسطس/ آب وتستمر حتى 30 من الشهر ذاته.

ويشمل برنامج المهرجان 31 حفلا غنائيا وموسيقيا متنوعا بمشاركة فنانين من مصر وخارجها إضافة إلى فرق الأوبرا المصرية وفرق فنية خاصة.

ومن بين المشاركين هاني شاكر وعلي الحجار ونادية مصطفى ومدحت صالح وهشام عباس وكارمن سليمان ومي فاروق ومحمد محسن ونسمة محجوب ودينا الوديدي وأحمد جمال ووائل الفشني من مصر.

ومن الخارج تشارك الأردنية نداء شرارة والسورية لينا شاماميان والمغربية جنات والسوري طارق العربي طرقان وأبناؤه.

وقال رئيس دار الأوبرا المصرية مجدي صابر إن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء يعتبر أحد أهم المهرجانات التي تنظمها الأوبرا، مشيرا إلى أن تنوع برنامجه وانخفاض أسعار تذاكر الحضور من أبرز عوامل الجذب الجماهيري للمهرجان.

وأضاف أن السعة اليومية للحضور ستكون في حدود الأربعة آلاف مع اتباع الإجراءات الوقائية الموصى بها من جانب وزارة الصحة المصرية.

ويكرم المهرجان هذا العام 12 شخصية فنية وإدارية ساهمت في إثراء الساحة الإبداعية المصرية وشاركت في صنع نجاح الدورات السابقة منها المطرب أمجد العطافي وعازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم والسوبرانو داليا فاروق.