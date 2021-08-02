كاثي جريفين تعلن إصابتها بسرطان الرئة: لم أدخن قط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة الكوميدية كاثي جريفين، الإثنين، إصابتها بسرطان الرئة في المرحلة الأولى، وقالت إنها ستخضع لجراحة لإزالة نصف رئتها اليسرى.

وقالت جريفينن لجمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب أن أخبركم يا رفاق بشيء ما. أنا مصابة بالسرطان وعلى وشك الخضوع لعملية جراحية لإزالة نصف رئتي اليسرى".



وأضافت جريفين، البالغة من العمر 60 عامًا عبر تويتر: "نعم أنا مصابة بسرطان الرئة رغم أنني لم أدخن قط".





وشرحت جريفين كيف تم احتواء السرطان مؤكدة أن أطبائها متفائلون للغاية بشأن شفائها.

وقالت: "الأطباء متفائلون للغاية لأنني في المرحلة الأولى ويتم احتواؤها في الرئة اليسرى. آمل ألا يكون هناك أي علاج كيماوي أو إشعاعي بعد ذلك، ويجب أن يكون التنفس سليما لدي فيما بعد".

وتابعت في شرحها: :يجب أن أكون يقظة لحاتلي لأركض كالمعتاد في غضون شهر أو أقل. أحاول العودة إلى العمل لاجعلكم تضحكون وأسليكم يا رفاق، وسأكون على ما يرام".

وذكرت الفائزة بجائزة إيمي أيضًا مدى أهمية "البقاء على اطلاع دائم بالفحوصات الطبية" والحصول على التطعيم ضد كورونا.