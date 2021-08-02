شكرا لقرائتكم خبر عن أبو يطرح أحدث أغانيه "ملك الفبركة" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أبو أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "ملك الفبركة" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومحطات الراديو، وهى أول أغنية من ألبومه، الذى ستطرح أغنياته ضمن خطة جديدة تتمثل فى طرح أغنية كل فترة والألبوم بعنوان "آن الأوان".

أغنية "ملك الفبركة" أغنية بسيطة ومرحة فى رسالة تعبر عن اكتشاف حقيقة خداع الطرف الأخر وهى من كلمات محمود صلاح و ألحان وتوزيع مينو وتقول كلماتها :

كان أستاذ فى الشياكة كان استاذ فى الدلع دوبنا زمان بشياكة فجاة سابنا وخلع، لو اللى بينا ماكنش غرام طب قوللي انت كان ايه النظام، بذمتك و دينك مش كنا مدلعينك من غيرى لصت و ادي بوست و شوفت العز بعينك، بذمتك و دينك مش كنا مدلعينك من غيرى لصت و ادي بوست و شوفت العز بعينك، أهو بكا و اشتكى ملك الفبركة كان فى الفزلكه اتستاذ تكتكه وقت الرحرحه عينه مفتحه و احنا على قديمه، أهو بكا و اشتكى ملك الفبركا و قت الرحرحه عينه مفتحه و احنا على قديمه، اهدى شويه ياحبيبى و اتلم ده انا درسك اوى ده انا حافظك صم، قطر الغرام قلبك فاته اهو ده صحيح اللى اختشوا ماتوا، بذمتك و دينك مش كنا مدلعينك، بذمتك، ودينك مش كنا مدلعينك من غيرى لصت و ادي بوست و شوفت العز بعينك، اهو بكا و اشتكى ملك الفبركة كان فى الفزلكه اتستاذ تكتكه وقت الرحرحه عينه مفتحه و احنا على قديمه .

وطرح المطرب أبو، منذ فترة كليب أغنيته "1000 احتمال" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات منة القيعى، ومن ألحان أبو، وتوزيع موسيقى بيشوى جورج، وإخراج محمد عطوة، وظهر أبو بــ "لوك" واحد طوال تصوير الكليب مرتدياً ملابس بيضاء.