شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى مع طفل مسرحية "شاهد ماشفش حاجة": قلت لأبويا عايز أطلع ممثل زيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفنان هانى رمزى، المهندس أحمد، الذى مثل دور الطفل مع الزعيم عادل إمام فى مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، والذى كان السبب فى سعى الفنان هانى رمزى، لدخول عالم الفن، وقال الفنان عبر فيس بوك: "مبسوط اني قابلتك واتصورت معاك".

ونشر هانى رمزى، صورًا مع المهندس أحمد، وعلق فى منشور عبر فيس بوك: "ده المهندس أحمد، الطفل اللى كان مع عادل إمام فى شاهد ماشافش حاجة وكمان كان مع فؤاد المهندس فى إنها حقًا عائلة محترمة، اللى لما شوفته وهو بيمثل زمان قلت لأبويا عايز أطلع ممثل زى الطفل ده وكبرت جوايا الفكرة وتمر السنين ويجى يسلم عليا ويقولى أنا بقى يا سيدى السبب فى إنك تكون فنان، مبسوط اني قابلتك واتصورت معاك".



هانى رمزى

ويشار إلى أن النجم هانى رمزى، أكد - فى وقت سابق - بتصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يبتعد عن تقديم الكوميدى في فيلم "200 جنيه" المقرر طرحه في دور العرض السينمائى 18 شهر أغسطس، مشيرًا إلى أنه يقدم دورًا تراجيديًا يتمنى أن ينال إعجاب جمهوره ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني.

ويجسد هانى رمزى ضمن أحداث فيلم "200 جنيه" شخصية عامل في محطة بنزين يمر بالعديد من الأزمات، وهو العمل الذى يعود به إلى السينما بعد فترة غياب حوالى 3 سنوات منذ تقديمه آخر أفلامه "قسطى بيوجعنى".



هانى رمزى والمهندس أحمد طفل بمسرحية شاهد ماشفش حاجة

الفيلم يعتمد على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية، ويجسد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم تظهر فى دور راقصة خلال أحداث الفيلم.