شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة فيلم "أهل الكهف" تطير إلى المغرب لتصوير مشاهده الأخيرة منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق عمل فيلم "أهل الكهف"، تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم بدولة المغرب، حيث تسافر أسرة الفيلم إلى هناك منتصف الشهر الجارى، وذلك بعد فترة توقف طويلة للفيلم على مدار الفترة الماضية بسبب صعوبة السفر لتوابع فيروس كورونا.

فيلم "أهل الكهف" سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته محمود حميدة، مصطفى فهمى، خالد النبوى، بيومي فؤاد، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، بالإضافة لعدد كبير من النجوم.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

وتدخل النجمة غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم "أهل الكهف"، فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.

النجم خالد النبوى انتهى فى الفترة الماضية من تصوير مشاهد الأكشن في فيلم "أهل الكهف"، وتتوالى الأحداث بصراعات تدور بينه وبين الفنان صبرى فواز، الذى يجسد دور وزير شرير يحرض على القتل والفساد خلال الأحداث ويقوم بقتله بطل العمل فى نهاية الأحداث ليأخذ بثأر الجميع.