شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تستخدم حقيبتها للترويج لأحدث ألبوماتها.. اعرف ماذا فعلت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعانت الممثلة والمغنية ليدى جاجا للترويج لأحدث ألبوماتها الغنائية من خلال حقيبتها الجديدة والتي صممت لهذا الغرض حسب ما جاء في تقرير لموقع "ديلى ميل" مؤخرًا كشفوا فيه على أن الممثلة الشهيرة وأثناء جولتها في شوارع مدينة نيويورك شوقت جمهورها لألبومها القادم من خلال كتابة اسمه على الحقيبة.





ليدى جاجا تحمل حقيبتها

وأكد تقرير "ديلى ميل" أن ليدى جاجا قامت بكتابة عبارة 'LOVE FOR SALE عبر حسابها على موقع انستجرام، ثم كررت الأمر مع حقيبتها الجديدة التي كتبت عليها نفس العبارة، ليكون ذلك بمثابة إشارة إلى اسم ألبومها الغنائى القادم خاصة أنها كتبت تلك العبارة أثناء ذهابها إلى الاستديو لتسجيل بقية أغانى الألبوم لتكون حيلة منها للإعلان عن الألبوم ورسالة إلى جمهورها.



حقيبة ليدى جاجا

من ناحية أخرى ورغم تخفيف القيود الاحترازية في معظم دول العالم، إلا ان النجمة العالمية ليدي جاجا، مازالت تعيش في قوقعتها الخاصة، ضمن إجراءاتها الوقائية للعام التالي على التوالي، بعد إلغاءها لجولتها الموسيقية Chromatica Ball حتى العام المقبل .

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجمة العالمية ليدي جاجا، أجلت جولتها الموسيقية للعام التالي بسبب تخوفها من الإصابة بفيروس كورونا، ونقل التقرير رسالة جاجا التي كانت قد كتبتها لتأجيل جولتها في أوروبا.