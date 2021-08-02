تعرف على شروط المشاركة في الدورة الأولى لإنتاج الأفلام الروائية القصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت شركة ميديا هب سعدي- جوهر عن شروط المشاركة في المسابقة الخاصة بالدورة الأولى لإنتاج الأفلام الروائية القصيرة والتي ستنطلق في ال١٠ من شهر أغسطس الجاري.

وتأتي شروط المسابقة ألا أن تزيد مدة الفيلم عن 15 دقيقة، ولا يكون الفيلم قد سبق وحصل على أي دعم إنتاجي أو جوائز أو شارك في ورش تطوير، إضافة إلى ذلك أن تكون حقوق الملكية الفكرية للأعمال المقدمة موثقة.

وتشترط المسابقة أن يكون المشارك مصري الجنسية وأن تدور أحداث الفيلم في مصر، كما يسمح بالمشاركة بعمل واحد فقط لكل مشارك.

اما عن طريقة الاشتراك في المسابقة تكون من خلال ارسال السيناريوهات بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني مصحوبة بـLogline ومعالجة درامية لا تزيد عن 200 كلمة.

ويتوجب إرسال مع السيناريو البيانات الشخصية للسيناريست أو المخرج أو كليهما في حالة العمل المشترك (الاسم - السن - السيرة الذاتية - رقم الموبايل - الإيميل وذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وفي المرحلة التالية وخلال شهر أكتوبر المقبل سيتم الإعلان عن قائمة الافلام التي وقع عليها الاختيار لتدخل مرحلة الإنتاج.

جدير بالذكر أن شركة “ميديا هب سعدي - جوهر”، حصدت إشادات دولية ومحلية كبيرة بعد تنظيم عشرات الفعاليات الوطنية، من بينها موكب نقل المومياوات الملكية الذي كان حديث العالم أجمع، والمؤتمر الأول لمبادرة “حياة كريمة” مشروع القرن المصري الذي أعلن إطلاقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بستاد القاهرة. فضلًا عن تاريخها الطويل في الإنتاج الإعلاني، ودخولها عالم الدراما عبر بوابة مسلسل “لعبة نيوتن” في الموسم الرمضاني الماضي، وهو المسلسل الذي حظى بإشادات كبيرة من النقاد الفنيين والجماهير ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.