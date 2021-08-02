وصلة هزار بين كارول سماحة وبتول عرفة مع سليم عساف حول أغنيتهم الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت المخرجة بتول عرفة عن مفاجأة جديدة تجمعها بالنجمة اللبنانية كارول سماحة، والملحن سليم عساف مثلما ظهر عبر تغريداتهم على موقع تويتر مؤخراً، بداية من مفاجأة بتول حينما كتبت في البداية: "والله مانك هاين يا سليم يا عساف، مش حقول غير إن شاء الله أنتظرونا".

ليرد سليم عساف مؤلف وملحن الأغنية بكتابة:"أنتى ست العارفين"، وهنا تدخلت كارول سماحة وعلقت بكتابة "بتووووول ليه قتلتى المفاجأة يا يا بتووول"..

كانت المخرجة بتول عرفة قد نجحت فى تقديم شكل جديد لعالم الكليبات فى مصر، حيث جمعت النجمين الكبيرين هانى شاكر وكارول سماحة بفكرة استثنائية ومختلفة، فى أغنيتين صورتهما على طريقة الفيديو كليب، من إنتاج لايف ستايلز ستوديو، الأولى بعنوان "شكرا" غناء كارول سماحة، ويظهر فيها هانى شاكر كظهور خاص يستقبل كلمات أغانى كاورل ويتفاعل معها، ليظهر فى دور الحبيب والزوج التى تعاتبه كارول، ونرى اللقاء بينها وبين هاني شاكر في إحدى المناسبات بقالب تمثيلي رومانسي يخطف الأنفاس.

وبمجرد انتهاء كليب "شكرا"، يظهر كليب أغنية "بقالي كتير"، غناء هانى شاكر، تظهر فيه كارول سماحة فى دور الحبيبة والزوجة التى تستقبل كلماته الموجهة لها، ويتم فيه استكمال القصة نفسها من خلال ترابط الأحداث، منها مشهد تمثيلي لمشاجرة بين هاني وكارول، في شرح واضح للأحداث وترابطها بين العملين.