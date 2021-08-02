فن ومشاهير

"لايف بتوقيت إمبابة".. هنيدي يرد على أسئلة جمهوره في السابعة مساء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن "لايف" عبر صفحته اليوم، ردا على أسئلة جمهوره.

وكتب "هنيدي": "إلى جميع المتابعين الأعزاء، هطلع لايف معاكم النهاردة الساعة ٧ ونص وخمسة بالليل بتوقيت إمبابة".

وتابع: "بمناسبة فيلم الإنس والنمس اللي هيبدأ عرضه في السينمات بعد بكرة، يلا ابتدوا اسألوا أي أسئلة عايزينها، وهجاوب عليها في أولاللايف بالاسم".

وردا على سؤال أحد متابعيه الذي قال: "ليه أولادك مش بيظهروا في الإعلام"، رد هنيدي: "نتكلم بقى جد شوية، بص للأسف مش هعرفأتكلم جد فمفيش إجابة".

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، محمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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