كتب امير فتحي في الاثنين 2 أغسطس 2021 04:52 مساءً - نشر رجل الأعمال المصري ” هاني سعد ” صورا له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام تجمعه بزوجته الفنانة التونسية ” درة ” في أحدث ظهور لهما خلال تواجدهما في فرنسا .
وظهرت درة وهاني سعد في الصور في لقطات رومانسية والأخير واقفا بجانبها وينظر إليها وكتب في تعليقه عليها معربا عن حبه لها : ” أنا ممتن لكل لحظة معك ” .
لترد درة عليه في تعليق لها وكتبت باللغة الفرنسية قائلة : ” أنا أحبك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بلقطات رومانسية .. أحدث ظهور ل ” درة ” وزوجها هاني سعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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