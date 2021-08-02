بلقطات رومانسية .. أحدث ظهور ل ” درة ” وزوجها هاني سعد

كتب امير فتحي في الاثنين 2 أغسطس 2021 04:52 مساءً - نشر رجل الأعمال المصري ” هاني سعد ” صورا له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام تجمعه بزوجته الفنانة التونسية ” درة ” في أحدث ظهور لهما خلال تواجدهما في فرنسا .

وظهرت درة وهاني سعد في الصور في لقطات رومانسية والأخير واقفا بجانبها وينظر إليها وكتب في تعليقه عليها معربا عن حبه لها : ” أنا ممتن لكل لحظة معك ” .

لترد درة عليه في تعليق لها وكتبت باللغة الفرنسية قائلة : ” أنا أحبك ” .