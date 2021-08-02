موعد وصول جثمان إنتصار الشراح لدفنه في الكويت

كتب امير فتحي في الاثنين 2 أغسطس 2021 04:52 مساءً - كشف ” مازن التميمي ” زوج الفنانة الكويتية الراحلة ” إنتصار الشراح ” عن موعد وصو جثمان زوجته إلى الكويت لدفنه قادما من العاصمة البريطانية لندن حيث وافتها المنية بأحد المستشفيات هناك يوم السبت الماضي بعد صراع مع المرض .
فقال مازن التميمي في تصريحات له لصحيفة ” الأنباء ” الكويتية على أن الجثمان سوف يصل إلى الكويت يوم الأربعاء المقبل بعد الانتهاء من كل الاوراق الرسمية والترتيبات على أن يجري دفنها مباشرة بعدها .
وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا على الترتيبات اللازمة من أجل نقل جثمان زوجته إنتصار الشراح من خلال السفارة الكويتية في لندن وكذلك المكتب الصحي .
وعلق التميمي قائلا : ” الله يرحمها ارتاحت بعد الصراع المرير مع المرض الذي لازمها ل 7 أشهر ” .
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