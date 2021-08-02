حقيقة وفاة ” حياة الفهد ” بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الاثنين 2 أغسطس 2021 04:52 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي انباءا حول وفاة الفنانة الكويتية ” حياة الفهد ” عن عمر ناهز ال 73 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في إحدى مستشفيات الكويت .
لتخرج وسائل إعلام كويتية لنفي تلك الأخبار التي تم تداولها والتي انتشرت بشكل سريع وأكدت على أن الفنانة حياة الفهد بصحة جيدة وأن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة .
كما طالبت من كل نشطاء مواقع التواصل تحري الدقة والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها .
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