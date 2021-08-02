كتب امير فتحي في الاثنين 2 أغسطس 2021 04:52 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للفنان المصري ” محمد فؤاد ” في أحدث ظهور له خلال إحيائه لإحدى حفلات الزفاف . وظهر محمد فؤاد بإطلالة كانت صادمة بالنسبة للجمهور بسبب إكتسابه لوزن زائد وهو الأمر الذي عرضه لموجة من الانتقادات . حيث تساءل عدد من المتابعين حول السبب من وراء اكتسابه لهذا الوزن الزائد والبعض تخوف من أن تكون بسبب مشكلة صحية .. والبعض الآخر اتهمه بعدم اهتمامه بإطلالته أو صحته وأنه لا يهتم بممارسة الرياضة أو إتباع نظام غذائي .

كانت هذه تفاصيل خبر محمد فؤاد يتعرض لانتقادات من الجمهور بسبب تغير صادم في شكله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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