"مباركات وتهان" تدفع سامو زين لإصدار "توضيح عاجل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استيقظ الفنان سامو زين، الإثنين، على رسائل تهنئة ومباركة بمناسبة "زواجه" وهو ما دفعه لإصدار توضيح عاجل حول الشائعات المتداولة عن زفافه.

وكتب سامو زين عبر حسابه في فيسبوك: "مساء الخير، أعتذر أولاً عن نشر أمور خاصة بي، ولكن أنا صحيت الصبح على مباركات وتهاني بمناسبة جوازي! اللى محصلش فحبيت إني أسبق قبل ما ينتشر الخبر ويبقى حقيقة مش موجودة".



وأوضح: "أعلن أني لست مرتبطاً بأحد تماماً لا من قريب ولا من بعيد وإن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فوراً وفي العلن قدام الناس كلها، ربنا يبارك فيكم".

ويضع سامو زين حالياً اللمسات الأخيرة لأغنيته الجديدة "كينج الحب"، استعداداً لطرحها قريباً، إذ طرح الإعلان التشويقي للأغنية قبل أيام.



ويعمل سامو زين حالياً على عدد من الأغنيات لطرحها للجمهور خلال موسم الصيف 2021.