شريهان في رسالة مؤثرة لإبنتها تالية: "كُنت دعوتي المستجابة"

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"الخليج 365": نشرت الفنانة المصرية شريهان تدوينة مؤثرة عبر حسابها على الإنستغرام بمناسبة عيد ميلاد إبنتها الصغرة "تاليا" تحدثت فيها عن معاناتها في إنجابها.

كشفت الفنانة المصرية لأول مرة أن رغبتها بإنجاب أخت لإبنتها الكبرى لولوة كانت أمنية شبه مستحيلة بسبب الآثار الجانبية لعلاجها من المرض الخبيث.

وقالت شريهان في تدوينتها: "كنت حلم وأُمنيَة تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات، قالت لي: أريد أخت تلعب معي والعب معها، قُلت لها: أتمنى، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل.

وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضة الحج وأنا في خيمتي طلبتك من ربي و قرأت سورة مريم وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكُنت دعوتي المستجابة .. أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن وإستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في أنتشاره ومستحيل .. ولك الخيار في الإختيار وإختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة أو إهدائها أخ او أخت.. فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون ..الهدية لا تُرَد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم. وقال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة رغم إستحالة كل شيئ "كل شيئ"..

كل عام وأنتِ الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد ياملاكي الصغير وأمنية شقيقتك و دعوتي المستجابة تالية القرآن الكريم".