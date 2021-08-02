قبلة حسين فهمي لباميلا الكيك تثير الجدل

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"الخليج 365": نشرت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك صوراً عبر “إنستغرام” تجمعها بالفنان المصري حسين فهمي وظهر وهو يقبلها على خدها في إحداها وعلقت عليها بالفرنسية بما معناه "مع العظيم حسين فهمي".

فأعتقد الجمهور أن الفنان المصري يعيش قصة حب جديدة مع الممثلة اللبنانية.

لكن في الحقيقة الأمر لا يتعلق بعلاقة عاطفية بينهما، حيث أن الصور من كواليس تصويرهما فيلم “الفارس”، مع أحمد زاهر، صلاح عبدالله، إيمان العاصي، ملك أحمد زاهر، أحمد صفوت، دارين حداد، من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

ويُذكر أن آخر زيجات الفنان المصري كانت من سيدة أعمال سعودية تُدعى رنا القصيبي. ولم تنتهِ زيجته الأخيرة بنهاية سعيدة، بعد أن تقدمت القصيبي بدعوى قضائية، لمحكمة الأسرة في مدينة 6 أكتوبر، طلبت فيها الخُلع منه. وقالت سيدة الأعمال إنها واجهت صعوبات في العيش معه، وأنه كان دائم الاعتداء عليها طوال فترة زواجهما من العام 2013، حتى انفصالها عنه بعد 3 سنوات.

وكان فهمي قد انتهى من تصوير فيلم جديد بعنوان “الكاهن” مع محمود حميدة، جمال سليمان، إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، ودرة، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.