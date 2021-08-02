شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى تشكر معجبيها على معايدتهم بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكرت النجمة سلاف فواخرجي كل محبيها ومعجبيها وكل من أرسل لها رسائل تهنئة ومعايدة بعيد ميلادها الذي احتفلت به منذ أيام وقالت: "أشكر كل الجمهور على معايدته وعلى كل كلمة كتبها لي جمهوري، وأشكر الجميع الذي أرسل لي هدايا وباقات ورد، فشكرًا من كل قلبى عل كل شيء".

كان قد عبر عبّر الفنان السوري وائل رمضان عن سعادته بيوم ميلاد زوجته الفنانة سلاف فواخرجي التي احتفلت بيوم ميلادها الخامس والأربعين واصفاً إياها بأنها العيد نفسه حيث نشر وائل صورة تجمعه بسلاف من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلّق عليها: " تعجز حروفنا احيانا عن وصف ما يختلجنا .. ربما تخجل أو تتردد بالعزف على قيثارة مشاعرنا .. لكن الأهم والاصدق هو ما ينتابنا وما نحسه ونحياه مع كل نفس من انفاسنا ... انشالله كل لحظة بعمرك تضلي بالف خير وحب ونجاح وصحة وفرح ..لأنك أنتِ العيد وتبقي مزينة علينا هالدنيه يا شريكة الحياة والروح".

ونالت الصورة والتعليق إعجاب أصدقاء وزملاء وائل الذين تمنوا لسلاف العمر المديد و الصحة والسعادة ولعائلتها الخير والمحبة.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني لم يعلن وائل عن مشاريعه للموسم الدرامي المقبل كمخرج أو كممثل بينما كان حضر قبل رمضان ببطولة مسلسل " شارع شيكاغو " للمخرج محمد عبد العزيز .