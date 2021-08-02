شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى معلقًا على إصابته بكورونا: جت سليمة وأنا في العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكوميدى أحمد فتحى، لـ"الخليج 365"، إن حالته الصحية تحسنت الآن بعد إصابته بفيروس كورونا، معلقًا: "الحمد لله جت سليمة، والإصابة خفيفة، وأنا الآن في العزل المنزلي بتبع البروتوكول العلاجى، ونفى فتحي ما أشيع عن تدهور حالته الصحية، مؤكدًا عزمه العودة للحياة الفنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الفنان أحمد فتحى يشارك أحمد فتحى فى بطولة مسلسل "عودة الأب الضال"، من بطولة الكوميديان بيومى فؤاد، حيث يظهر فتحى كضيف شرف ضمن فى الحلقة الثانية ضمن أحداث المسلسل بدور عمدة الصعيد، وتعتمد أحداث المسلسل على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى.

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، فى أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة كل من: بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.