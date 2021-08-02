شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة بطل "ملاك الموت" من سلسلة "المستضعفون" للمخرج بيتر ميمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج بيتر ميمى، عن اختيار النجم أمير كرارة لبطولة فيلم "ملاك الموت" من سلسلة أفلام "المستضعفون" التي أعلن عنها بيتر ميمى قبل أيام، وكتب بيتر على صفحته بموقع "فيس بوك": "ملاك الموت قريبًا.. النجم الكبير أمير كرارة" مع نشر صورة أمير كرارة من المشهد الذى ظهر به في برومو فيلم "موسى" المنتظر طرحه يوم 11 أغسطس الجارى".



ملاك الموت

وكان بيتر ميمى قد أعلن عن تقديمه سلسلة أفلام ومسلسلات عربية تقع في عالم مشترك، مع دمج الأحداث والشخصيات، ومنها مهندس الميكاترونيكس يحيى صالح الخياط والهاكر يوسف الهرم ودليلة والطيار السعودى فيصل فى مقابلة الشخص الأخطر والأعنف والخارق لطبيعة البشر دكتور يونس".



المستضعفون

واستطاع بيتر ميمى وأمير كرارة ثنائية ناجحة فى السينما والدراما على مدار الأعوام الماضية حيث قدما خلالها 5 أعمال فينة على مستوى السينما تعاونا في أفلام "حرب كرموز" و"كازابلانكا"، وفى الدراما مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة ومسلسل "الاختيار" الجزء الأول، ليش ذلك فقط بل يظهر كرارة كضيف شرف في فيلم بيتر ميمى الجديد "موسى"، كما يتعاونا في الجزء الثانى من فيلم "كازابلانكا"، وكذلك مسلسل "عمر الناجى" من 8 حلقات على watch it

ويقدم بيتر ميمى فيلم "موسى" من سلسلة "المستضعفون"، ومقرر عرضه يوم 11 أغسطس المقبل، وهو بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وكذلك أحمد حاتم، الذي سيظهر بشخصية يوسف حجاج التي قدمها في فيلم الهرم الرابع.