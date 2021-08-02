شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين ينفى الأخبار المتداولة عن زواجه: لست مرتبطًا بأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الفنان سامو زين، الأخبار المنتشرة والمتداولة عن زفافه، مشيرًا إلى أنه ليس مرتبطًا بأحد، قائلاً: "أعلن أني لست مرتبطًا بأحد تمامًا لا من قريب ولا من بعيد وإن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فورًا وفي العلن قدام الناس كلها".

وقال سامو زين فى منشور عبر حسابه الرسمى بفيس بوك: "مساء الخير أعتذر أولاً عن نشر أمور خاصة بي ولكن أنا صحيت الصبح علي مباركات وتهاني بمناسبه جوازي! اللى محصلش فحبيت إنى أسبق قبل ما ينتشر الخبر ويبقي حقيقة مش موجودة وأعلن أنى لست مرتبطًا بأحد تمامًا لا من قريب ولا من بعيد وإن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فورًا وفي العلن قدام الناس كلها، ربنا يبارك فيكم".



سامو زين

وفى يونيو الماضى طرح النجم سامو زين كليب "حبيتو" وهى الأغنية التى طرحها مؤخرًا فى عيد الحب الماضى، وهى من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.