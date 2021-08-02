شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي يتغزل في ياسمين عبد العزيز على أنغام وائل كفورى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد العوضى متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك من خلال فيديو أهداه إلى زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث تضمن الفيديو صورًا لزوجته على أنغام أغنية لوائل كفورى، التي تحمل اسم "يا ويلي من حبه"، وما أن نشر الفيديو حتى توالت التعليقات عليه من قبل متابعيه ممن حرصوا على الدعاء لياسمين عبد العزيز من أجل التعافى من أزمتها الصحية وشفائها.

وكان أعلن النجم أحمد العوضى زوج النجمة ياسمين عبد العزيز، فى وقت سابق من الشهر الماضى، عن دخولها المستشفى فى حالة خطيرة، ليطلق عشاق النجمة الدعوات لشفاء نجمتهم، ومع تتبع تفاصيل حالتها الصحية تم الكشف عن خطأ طبى تسبب فى تدهور حالتها الصحية، لكن بفضل دعوات محبيها تحسنت حالتها الصحية – بحسب ما أعلنه زوجها.

كان مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان قد أكد تحسن حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز بأحد المستشفيات الخاصة، مؤكدا أنه لم يتم إحالة أى طبيب ممن شاركوا فى علاجها إلى جهات التحقيق.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" إنه تمت إحالة طبيب بأحد العيادات الخاصة للنيابة ويدعى( م . ال . غ )كان قد تسبب فى خطأ طبى أثناء إجراء جراحة تجميل لمذيعة شهيرة.

وأضافت المصادر أن الوزارة تكثف الحملات الرقابية على المستشفيات والعيادات الخاصة لضبط آليات عملها منعا لحدوث أى أخطاء طبية للمرضى.