شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعرة رانيا فريج تشارك الإعلامى أسامة منير فى قصيدة شعرية بنمط غنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشاعرة رانيا فريج، عن مشاركتها للإعلامي أسامة منير بقصيدة جديدة تحمل اسم "نهاية حلم" ضمن قصائدها الشعرية المُلحنة في ألبوم "كليوباترا"، حيث صدر منه قصيدة بمناسبة عيد الحب الأخير بعنوان "الرجل العصري".

وتعتمد رانيا فريج في ألبومها الجديد على فن "الرستاتيف" وهو عبارة عن تأليف مقطوعات موسيقية مخصصة لكل قصيدة من قصائد الألبوم، بما يضفي عليه مزيدًا من الخصوصية والعمق، مؤكدة أنها لم تسلك الطريق السهل، فى اقتباس أو استعارة مقطوعات موسيقية عربية أو عالمية لتجعلها خلفية لكلمات قصائدها.

واتفقت رانيا فريج مع المؤلف الموسيقى أحمد عبد العزيز، على تأليف مجموعة من المقطوعات الموسيقية، يمكن من خلالها خلق حالة متكاملة من الإبداع تجمع بين الكلمات والنغمات وفنون الالقاء، تكتمل بها الصورة الذهنية والحالة الشعرية الخاصة بكل قصيدة، بما يضفى مزيدًا من الاستمتاع لدى المتلقى.

وصدر للشاعرة رانيا فريج عدد من الدواوين الشعرية المطبوعة والمسموعة منها ربيع العمر "ديوان مطبوع"، وديوان ويبقى الحب وهو شعر مسموع، بالإضافة لخوضها تجربة تأليف الأغانى لبرنامج ستار ميكر بألحان أحمد الجبالى.