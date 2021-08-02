شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شعبان عبد الرحيم يغادر المستشفى بعد عملية تركيب دعامة فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم، عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه عصام، موضحًا لـ"الخليج 365" أن شقيقه أجرى عملية تركيب دعامة في القلب، وغادر المستشفى بعد تحسن حالته بشكل كبير، لافتًا إلى أن عصام يتواجد حاليًا فى المنزل ويشكر متابعيه على الدعاء له.

وأشار عدوية شعبان عبد الرحيم إلى أن قبل دخول شقيقه عصام المستشفى بيوم، كانا يحضران أغنية وطنية جديدة، على طريقة الديو، مؤكدًا أنه سيتم استكمال تسجيلها خلال الأيام المقبلة لطرحها على يوتيوب بمجرد ما تكون جاهزة.

يذكر أن عصام نجل شعبان عبد الرحيم طرح مؤخرًا على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أغنية تحث المواطنين على النزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وتحمل اسم "كلنا هنروح الانتخابات"، وتقول مطلع الأغنية: "ياجيرانى يااهلى يااصحابى، يالا ياحضرات عشان مصر كلنا هنروح الانتخابات، ماتقولش انا مش فاضى ولا مشغول ولا مش قادر مصر لماتنادى لازم ننهض ونقولها حاضر يالا ياأمين روح قول لياسين، روح هات اسلام" .