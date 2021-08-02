شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تتصدر قائمة أعظم 100 فيديو موسيقى فى كل العصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة الأمريكية بيونسيه قائمة "أعظم 100 فيديو موسيقي في كل العصور"، والذي أصدرته مجلة "رولينج ستون"، وذلك بفيديو كليب أغنيتها "Formation"، الذي صورته عام 2016، للمخرجة ميلينا ماتسوكاس.

واستخدمت المخرجة صورًا حية تتعلق بتاريخ وثقافة الأمريكيين السود، فتاة ترقد على سطح سيارة، جدار مكتوب عليه: "توقف عن إطلاق النار علينا" بالطلاء بالرش، وفقًا لموقع "سبوتتيك".

وظهرت بيونسيه في القائمة مرتين، حيث احتل مقطع الفيديو الخاص بأغنية "Single Ladies" المركز الثاني عشر، وكان فيديو أغنية "ليدي جاجا" في الترتيب السادس والستين، في وقت سابق، في حفل جرامي الثالث والستين، حطمت بيونسيه الرقم القياسي لعدد الجوائز بين النساء.

وعلي جانب آخر كانت كشفت تقارير إعلامية، عن تعرض بيونسيه، لعملية سرقة للمرة الثانية لها، في شهر واحد، حيث سرقت ثلاثة وحدات تخزين خاصة بها بداخلهم حقائب يد فاخرة وفساتين، شهر مارس الماضي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ 39 عاماً، تعرضت خلال الأسابيع الأخيرة لسرقة ثلاثة وحدات تخزين لها في لوس أنجلوس الأمريكية، للمرة الثانية لها، والتي كانت قد استأجرتها من شركة الإنتاج الشهيرة Parkwood Entertainment.