شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يقدم حفلا غنائيا فى الإسكندرية بصحبة فرقته.. 12 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم خالد سليم الخميس 12 أغسطس الجاري، حفلا غنائيا بدار أوبرا الإسكندرية، حيث يقدم عددًا من أجمل أغانيه الشهيرة، إضافة إلى أحدث أغانيه "عشمنى"، والأغنية من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وتنتمى الأغنية إلى طبيعة الأغانى الدرامية.

وفى سياق آخر يخوض خالد سليم أولى تجاربه فى عالم المسرح خلال الفترة المقبلة، ويعيش حاليًا مرحلة تحضيرات عمل مسرحى من إخراج محمد جبر وينتمى إلى طبيعة الأعمال الاستعراضية الغنائية، ويراهن عليه خالد خلال مشواره الفنى بعد تألقه فى مجال التمثيل فى الدراما والسينما والغناء وتقديم البرامج.

وشارك مؤخرًا النجم خالد سليم، المطرب الصاعد لؤى خليل فى أغنية جديدة باسم "كان عندك كام" كنوع من الدعم لمجموعة من الشباب من صناع الموسيقى، والبداية كانت من خلال مجموعة من الشباب اقترحوا تقديم خالد سليم للأغنية من كلماتهم والحأنهم، ولكنه فضل دعمهم والوقوف بجوارهم فى بداية مشوارهم الفنى وتقديم لؤى للأغنية مع المشاركة فيها فقط .