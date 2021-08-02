الرقابة تجيز "ياما في الجراب يا حاوي".. والهواري: سعيد بإشادة اللجنة والنقيب وفخور بفريق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن مجدي الهواري مخرج مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني والشريك المؤسس لمسرح كايرو شو المنتج للعمل عن إجازة الرقابة على المصنفات الفنية للعرض بعد مشاهدة المسرحية كاملة في عرض خاص مساء أمس الأحد حضره الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين الذي فاجأ الجميع بحضوره إلى مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس "ماركي" كايرو فيستفال سيتي.

وأبدى الهواري سعادته بإشادة الدكتور أشرف زكي بالإخراج ومستوى ما قدمته كايرو شو للمسرح في مصر من المتعة البصرية والثقافية وإحياء فن الأوبريت من جديد بأحدث التقنيات.

وأعرب مخرج المسرحية عن تقديره الكبير لأشادة لجنة الرقابة بالمستوى الفني للعرض بكافة عناصره المختلفة، مؤكدا فخره بفريق العمل المتميز للمسرحية بداية من نجومها الكبار و صولا إلى أصغر عامل في المسرح.

"ياما في الجراب ياحاوي" عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني .

ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار، و نجما الغناء محمد الشرنوبي، وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

وأعلن مصدر مسئول في " كايرو شو" أنه سيتم خلال أيام إعلان موعد المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض والذي سينعقد بمكتبة الإسكندرية بينما فتحت المكتبة بالفعل باب الحجز منذ أيام على موقعها الإلكتروني، وشباك التذاكر بالمكتبة حيث ستنطلق عروض المسرحية يوم 17 أغسطس الجاري من الإسكندرية.

أشعار المقدمة والختام من كلمات الشاعر حسن المهدي وألحانها للموسيقار مصطفى الحلواني الذي أعاد توزيع الألحان الأصلية للعرض أيضًا ، و الملابس من تصميم نيفين رأفت وصمم الديكور كريم المهدي.

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.