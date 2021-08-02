بعد أزمة حفل الساحل.. هل محمد الشرنوبي ممنوع من المشاركة في مهرجان القلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تعاقد الفنان محمد الشرنوبي على المشاركة في حفلات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 30 أغسطس .

ما مدى قانونية التعاقد؟ وهل من الوارد تدخل المنتجة سارة الطباخ أو نقابة المهن الموسيقية لمنع مشاركته؟

المستشار حسين هلال "محامي الفنان محمد الشرنوبي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال : "ما حدث في الحفل الذي كان من المقرر أن يقوم الفنان محمد الشرنوبي بإحيائه، كان مجرد شوشرة مفتعلة من المنتجة من باب الكيدية، إذ حصل الفنان على تصريح مسبق من نقابة المهن الموسيقية بالغناء فيه، وتم تسديد الرسوم المطلوبة، والدليل على ذلك سفره إلى السعودية والمشاركة في إحياء حفل أقيم في جدة، علما أنه كان صاحب قرار تأجيل حفل الساحل بالاتفاق مع منظميه، ولم يمنع".

وأضاف: "الفنان محمد الشرنوبي تعاقداته سليمة تماما، وهناك حكم قضائي تمت في حيثياته الإشارة لذلك، ولديه تقدير كامل بإلتزام النقابات الفنية بالتخلي عن نظر النزاع المطروح أمام القضاء، حتى موعد حسمه بموجب حكم نهائي".

الفنان محمد الشرنوبي يشارك في مسرحية "ياما في الجراب"، المقرر عرضها في الإسكندرية يوم 17 أغسطس الحالي، ويقوم ببطولتها الفنان يحيى الفخراني، وإياد نصار، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد التاجي، وكارمن سليمان.