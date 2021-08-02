هكذا علقت شهيرة على صورة محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة شهيرة جمهورها بصورة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.

وعلقت شهيرة عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "السند".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر 2020 عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.

محمود ياسين ممثل مصري ولد في 2 يونيو 1941 بمدينة بورسعيد، حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".