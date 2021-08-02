كريم شحاتة يشارك في فيلم "حامل اللقب"

محمد اسماعيل - القاهرة - يشارك الفنان الشاب كريم شحاتة إدريس في الفيلم السينمائي الجديد "حامل اللقب" المقرر أن يستأنف أبطاله التصوير الأسبوع المقبل بعد فترة توقف بسبب أجازة عيد الأضحى وتغيير ديكورات التصوير.

فيلم "حامل اللقلب" بطولة الفنانة دينا الشربينى وهشام ماجد ومحمد سلام، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق ويعتبر أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو، وخلال أحداث الفيلم تجمع قصة حب بين دينا الشربينى وهشام ماجد فى إطار من الفانتازيا.

جدير بالذكر أن كريم شحاته إدريس شارك في عدد من الأعمال الفنية أخرها مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.