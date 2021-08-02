"اعتذر عن نشر أمور خاصة".. سامو زين يوضح حقيقة زواجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفى الفنان سامو زين ما تردد من شائعات عن زواجه، مؤكدا أنه ليس مرتبطا هذه الفترة.

وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "مساء الخير أعتذر أولا عن نشر أمور خاصة بي ولكن أنا صحيت الصبح على مباركات وتهاني بمناسبة جوازي!!! اللي محصلش فحبيت أني أسبق قبل ما ينتشر الخبر ويبقى حقيقة مش موجودة".

وأضاف: "وأعلن أني لست مرتبطا بأحد تماماً لا من قريب ولا من بعيد وإن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فوراً وفي العلن قدام الناس كلها . ربنا يبارك فيكم".

وتابع: "ربنا يبارك فيكم، وأعتذر مرة أخرى عن نشر أمور خاصة، لكن الموضوع كان لازم يوضح في العلن".

يذكر أن سامو زين طرح قبل أشهر أغنية "ست الناس" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".