شاهد: فضيحة مغني المهرجانات حمو بيكا على الهواء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصيب مغني المهرجانات حمو بيكا بصدمة كبيرة بعدما عرض الإعلامي أحمد عبد العزيز في برنامج الوسط الفني على قناة الحدث صورة تجمع الفنان بيكا مع فتاة مصرية.

فضيحة حمو بيكا في الفتاة المصرية تداولها كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث أقر الفنان الشعبي بها مؤكدا انها وقعت قبل ثلاث أو أربع سنوات.

وقال حمو بيكا أن هذه الصور تعود لبداياته الفنية، مؤكداً أن صاحبة الصورة لم تحاول ابتزازه أبداً، واستغرب كيف وصلت الصورة إلى مقدم البرامج.

وكان كشف حمو بيكا معاناته من مرض مناعي، وقال :”أنا مريض كورونز ودا مرض مناعي، والمناعة عندى زايدة أوى فبتهاجم كل أعضاء جسمي”، وصدم بيكا الجمهور بأنه يتناول الخمر، إذ قال :”أنا مبشربش مخدرات، لكن الويسكي مفيش حد فى مصر مبيشربوش، بس مش دايما أنا بقالى فترة مانعه، بسبب معدتى مقدرش دلوقتى أشرب أى حاجة خالص لأن معدتى بايظة بسبب المرض اللى عندي”.

وأضاف :”لما بشرب بكون متزن، والويسكي مبيعملش أى حاجة معايا بس بقالى 3 شهور موقفه، وحتى لما كنت بشرب مش دايما على طول لما بكون فى مناسبة بس بنصح أى حد أنه ميقربلهاش”.

وكثيرا ما يتعرض الفنان الشعبي حمو بيكا الى انتقادات بسبب المظهر الشخصي الذي يخرج به للمواطنين خلال حفلات الغناء أو المقتنيات الشخصية التي يملكها ويتفاخر بها ، حيث يشببه كثيرون بالفنان محمد رمضان.